بيراميدز يوضح حقيقة مزاحمة الأهلي في صفقة محمود وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

نفى أحمد حسن المشرف على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، دخول ناديه في مفاوضات لضم محمود وحيد ظهير أيسر نادي المقاصة خلال الانتقالات الشتوية.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بيراميدز ليس في حاجة لضم ظهير أيسر في ظل تواجد محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، بالإضافة لقدرة عمر جابر على اللعب في ذلك المركز.

واقترب اللاعب محمود وحيد من الانضمام للنادي الأهلي، فيما لم تنته كافة الاتفاقات بين الناديين للإعلان عن الصفقة رسميا.

وأعلن بيراميدز عن ضم 5 لاعبين خلال انتقالات الشتاء، حيث كشف عن صفقتي عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي، وإيريك تراوري صانع ألعاب المقاصة، فيما لم يتم الإعلان عن بقية الصفقات.

كما أوضح "الصقر" أن بيراميدز لن يدخل في مفاوضات لضم الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، مشيرًا إلى أن ناديه يعمل الآن على ضم مهاجمين أجانب في مركز المهاجم بإمكانيات أفضل من المتوفرة في الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.