أجيرى يفاضل بين 4 منتخبات أفريقية لمواجهة الفراعنة ودياً

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بين منتخبات السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية ونيجيريا، لاختيار واحد منهم لمواجهته وديا خلال فترة الأجندة الدولية المقررة فى شهر مارس، قبل جولة الختام للفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

ويرغب أجيرى فى خوض المنتخب تجربة ودية قوية لتجهيز اللاعبين للبطولة الأفريقية خاصة بسبب صعوبة خوض المنتخب تجربة ودية خلال الفترة المقبلة بعد رفض لجنة المسابقات تأجيل الدورى قبل الأجندة الدولية المقبلة لرغبتها فى استمرار البطولة والانتهاء من البطولة قبل نهائيات الأمم الأفريقية. وينتظر أن يحسم أجيرى ملف ودية مارس خلال الجلسة التى ستجمعه مع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ومسؤولى الشركة الراعية لمناقشة برنامج إعداد المنتخب فى الفترة المقبلة. على صعيد متصل سادت حالة من القلق داخل المنتخب بسبب كثرة الإصابات التى ضربت اللاعبين الدوليين مع فرقهم مؤخرا، حيث يخشى المدير الفنى من استمرار لعنة الإصابات قبل البطولة الأفريقية نتيجة ضغط المباريات خصوصا لاعبى الأهلى الذين يلعبون بشكل مستمر مع فريقهم، ما يجعلهم صيدا سهلا للإصابات.

من ناحية أخرى، يضغط أجيرى على مجلس إدارة اتحاد الكرة للحصول على موافقتهم لإجراء تعديل على لائحة المنتخب خلال الفترة المقبلة، بعدما تحفظ المدير الفنى على بنودها ورغبته فى أن تكون أكثر تحفيزا للاعبين خلال مشاركتهم فى البطولة الأفريقية، وكان أجيرى قد اطلع على اللائحة ووضع تصورا للتعديل وسيقوم بمناقشة الموضوع مع أبوريدة خلال الفترة المقبلة.