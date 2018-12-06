شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد ينهى الاتفاق مع «هازارد» وينتظر الحسم مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إذاعة «أوندا مدريد»، الإسبانية، عن اتفاق نادى ريال مدريد الإسبانى، مع الدولى البلجيكى إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسى الإنجليزى، على كافة تفاصيل تعاقده، للحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

قالت الصحيفة إن مسؤولى الميرنجى نجحوا فى الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية فى عقده، ولكن يتبقى الاتفاق فقط مع ناديه، حيث من الممكن أن تتضمن الصفقة الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش أيضا.

وانضم كوفاسيتش إلى تشيلسى الصيف الماضى معارا من ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط، حيث يسعى مسؤولو الريال إلى أن يكون اللاعب ضمن الصفقة من أجل إغراء إدارة البلوز. أضافت الإذاعة أن تشيلسى لن يجعل هازارد يرحل إلا بعد الحصول على 170 مليون يورو، وهو رقم يراه ريال مدريد ضخمًا فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع النادى الإنجليزى فى صيف عام 2020.

كما أشارت إلى أن إدارة الريال اتفقت مع هازارد على الحصول على مبلغ 15 مليون يورو راتبًا سنويًا، ووافق الدولى البلجيكى منتظرًا حسم الأمر مع إدارة تشيلسى.

وكانت الصحف العالمية قد أكدت أن نادى ريال مدريد يستهدف التخلص من كوفاسيتش بصورة نهائية بسبب تعامله السيئ مع إدارة الميرنجى فى الصيف من أجل الرحيل، ويرغب اللاعب أيضاً فى عدم العودة مجدداً لملعب سانتياجو برنابيو، وترغب إدارة تشيلسى، بالإضافة لنادى توتنهام هوتسبير، لضمه بصورة نهائية.

ويحاول نادى تشيلسى أيضاً بكافة الطرق إقناع هازارد بتجديد عقده الذى سوف ينتهى فى صيف عام 2020 كونه واحداً من أبرز لاعبى الفريق ومعشوق جماهير البلوز الأول، لكن اللاعب يحلم بالانتقال لصفوف نادى ريال مدريد، وأعلن عن ذلك فى العديد من المناسبات.

على الجانب الآخر، يمر الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس، نجم الريال، بأسوأ فتراته خلال مسيرته مع النادى الملكى، وذلك بسبب عدم مشاركته بمباريات الفريق واعتماد الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للفريق، على البلجيكى تيبو كورتوا.

وأكدت الصحف العالمية أن نافاس بدأ يشعر بالضيق مع عدم المشاركة بالمباريات، حيث قدم الحارس الكوستاريكى مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق، وقاده للتتويج بثلاث بطولات لدورى أبطال أوروبا على التوالى، إلا أنه فقد مركزه لصالح الحارس البلجيكى فى النهاية.

وأشارت الصحف إلى أن شعور نافاس بالضيق من وضعيته بالنادى الملكى جعله يفكر جدياً بالرحيل، حيث يرغب فى مواصلة مسيرته بأى نادٍ آخر يمكنه المشاركة من خلاله بصورة منتظمة وأساسية، فيما أكدت الصحف أن إشراك كورتوا بالتشكيلة الأساسية بالمباريات لا يتعلق بانخفاض مستوى النجم الكوستاريكى.

خاض نافاس أكثر من 80 مباراة دولية برفقة المنتخب الكوستاريكى، وكانت البداية فى عام 2008 وشارك ببطولتى كأس العالم 2014 بالبرازيل ومونديال روسيا الماضى.

فيما ذكرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن نادى ريال مدريد يسعى إلى استعادة خدمات الحارس الأوكرانى، أندريه لونين، الذى يلعب على سبيل الإعارة لصالح نادى ليجانيس.

وأوضحت الصحيفة أن تألق لونين جعل الميرنجى يفكر جديًا فى استعادة خدماته فى موسم الانتقالات الشتوى المقبل، بسبب اقتراب رحيل نافاس عن سانتياجو برنابيو بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن ريال مدريد سمح بإعارة لونين، بهدف اكتساب الخبرة المطلوبة، إلا أن عقد إعارته لا يتضمن أى بند يحدد عدد المباريات التى يشارك فيها الحارس الأوكرانى.

وأشارت الصحيفة إلى أن لونين يقدم مستوى مميزا مع ليجانيس، بعدما قاده لبلوغ ثمن نهائى كأس ملك إسبانيا، بتصديه لركلة جزاء أمام رايو فاليكانو، فى مباراة الإياب، التى انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف، عقب أن تعادل الفريقان ذهابا بهدفين لمثلهما.