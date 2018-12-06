شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» 100 يوم من الصيام التهديفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صيامه التهديفى خلال مشواره مع الفريق الأحمر، واستمر متراجعاً عن مستواه المعهود مقارنةً بما حققه من أرقام مميزة فى الموسم الماضى، فى مقدمتها حصد لقب هداف الدورى الممتاز.

أزارو لم يتمكن من هز شباك منافسه الأهلى منذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضى، حيث زار مرمى فريق كامبالا سيتى الأوغندى بهدفين فى الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لرابطة دورى أبطال أفريقيا 2018، فى لقاء حسمه بطل مصر بملعب برج العرب بنتيجة (4/3).

وأكمل الدولى المغربى صاحب الـ 23 عاماً 100 يوم بالتمام والكمال دون تسجيل أى أهداف مع فريق النادى الأهلى، بعد ثنائية كمبالا الأوغندى. وخاض أزارو بعد تسجيل ثنائية فى مرمى كمبالا الأوغندى 9 مباريات مع الأهلى خلال 100 يوم لم ينجح خلالها فى هز الشباك، وذلك أمام كل من الإنتاج الحربى وبتروجت والجونة بالدورى الممتاز، والوصل الاماراتى بكأس زايد للأندية أبطال العرب، وحوريا الغينى «مباراتين» ووفاق سطيف الجزائرى «مباراتين» والترجى التونسى برابطة دورى أبطال أفريقيا.

وكان المغربى قد سجل هدفاً وحيداً مع الأهلى بالدورى هذا الموسم من أصل 7 مباريات، وجاء فى شباك المصرى البورسعيدى بلقاء الجولة الثانية من منافسات المسابقة، فى حين أن أزارو قد سجل 27 هدفاً مع المارد الأحمر فى 43 مباراة بالموسم الماضى وتمكن من صناعة 8 أهداف، مساهماً فى 35 هدفاً للفريق.