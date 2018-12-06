شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينضم لقائمة هدافى «الركنيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الطريقة العالمية سجل وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادى الأهلى، هدف انتصار فريقه فى شباك الجونة، فى اللقاء الذى اُقيم ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز. وتمكن «حاوى» الأهلى بمهارة فائقة من فض الاشتباك وإعلان حصد المارد الأحمر للنقاط الثلاث على حساب الجونة، بتسجيل هدف من ركلة ركنية أرسلها مباشرةً إلى داخل الشباك. وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية شهدت المباريات العديد من الأهداف المسجلة بطريقة مباشرة من الركلة الركنية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

البداية مع مصطفى عبده المُلقب بـ«المجرى»، تمكن من تسجيل هدف لمصلحة فريق النادى الأهلى فى شباك المصرى البورسعيدى بملعب الأخير بمنافسات الدورى الممتاز موسم 1983-1984، حيث أسكن مصطفى عبده الكرة بيسراه داخل شباك عادل عبدالمنعم، والد حارس المقاصة الحالى.

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، تمكن هو الآخر من تسجيل هدف عالمى لمصلحة منتخب مصر فى شباك اى سواتينى، بمنافسات الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا 2019، حيث أرسل صلاح الكرة بمهارة فائقة إلى داخل شباك منافس الفراعنة.

يتواصل مسلسل تسجيل أصحاب القدم اليسرى من الركلات الركنية، فيحرز إبراهيم حسن، نجم الزمالك الحالى، هدفاً لمصلحة فريقه السابق الإسماعيلى من ركلة ركنية نفذها بنجاح إلى داخل شباك سموحة بمنافسات الدورى المصرى موسم 2017. محمد عبدالواحد هو يسارى جديد يحول ركلة ركنية بشكل مباشر إلى داخل الزمالك، حيث نجح نجم الزمالك السابق فى هز شباك الترجى التونسى بهذه الطريقة بملعب المقاولون العرب بمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا نسخة 2005.

ويُكمل مجدى طلبة مسلسل تسجيل أصحاب القدم اليسرى بالكرة المصرية أهدافاً من الركلات الركنية ويفتتح أهداف الأهلى فى شباك الرجاء المغربى بنهائى البطولة العربية للأندية أبطال الدورى بالقاهرة عام 1996. كما سجل محمد طارق، ظهير الأسيوطى سبورت، هدفاً بيمناه فى شباك مصر للمقاصة بلقاء الدور الأول للدورى الممتاز فى الموسم الماضى.