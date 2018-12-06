شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع «وحيد» المقاصة 4 مواسم ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود وحيد، لاعب مصر المقاصة، لمدة 4 موسم ونصف الموسم، على أن يتم تفعيل التعاقد بداية من شهر يناير المقبل.

وكان محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، قد أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وطلب من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع اللاعب، فى ظل النقص الذى يعانيه الفريق فى الجهة اليسرى.

وينتظر أن يتم مسؤولو الأهلى التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، وفقاً للاحتياجات التى حددها الجهاز الفنى للتدعيم خلال شهر يناير.

يأتى هذا فى الوقت الذى اشتكى فيه لاعبو الفريق من حالة إرهاق لحقت بهم بعد المجهود الكبير الذى بذلوه أمس الأول أمام الجونة، خصوصاً أنهم خاضوا المباراة فى ظل الهطول المكثف للأمطار، مما دفع محمد يوسف لمنحهم راحة أمس، من التدريبات، على أن يستأنفوا مرانهم اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التى ستقام بعد غدٍ الأحد، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر للدورى. وينتظر أن يدفع محمد يوسف بمؤمن زكريا، خلال المواجهة المقبلة، لتخفيف العبء على المجموعة الأساسية التى خاضت المباريات الأخيرة فى الدورى.

ومن جانبه أبدى محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للفريق، سعادته بحصد الثلاث نقاط أمام الجونة، لأنها العامل الأهم فى هذه المرحلة، مضيفا أن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط بعد التأخر بهدف أمام الجونة مكسب كبير، وله دوافع نفسية كبيرة، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح يوسف أن الهدف الذى سكن مرمى الأهلى، أمس، كان بسبب تأثير الأمطار على أرضية الملعب، واختلال توازن سعد سمير، وأشار إلى أن التغييرات التى قام بها كان لها تأثير إيجابى على شكل الشوط الثانى من المباراة.

وأوضح أن غياب وليد سليمان عن البداية جاء بسبب معاناته من الإجهاد، ولاستغلاله فى الشوط الثانى من المباراة. بينما كان خروج هشام محمد لزيادة الفاعلية الهجومية. فيما فضّل خروج «الشيخ» حتى لا يتأثر بالإجهاد، وأنه يتمنّى أن يتمسك كل لاعب بفرصته، ويثبت أنه جدير بارتداء قميص الأهلى، والدفاع عنه. مشيرًا إلى أن تقييم أى لاعب يمتد على مدار موسم وموسمين، وليس من مباراة أو اثنتين.

ووجّه يوسف التحية للاعبى الفريق لإصرارهم على حصد الثلاث نقاط فى مباراة اليوم أمام الجونة، وأكد أن مؤمن زكريا خضع لبرنامج مكثف من التدريبات خلال الفترة الماضية، ولو كانت ظروف مباراة اليوم تسمح لشارك فى اللقاء لأنه صاحب خبرات كبيرة.

وأضاف أن بطولة الدورى ستنتهى فى أغسطس المقبل، وما يزال هناك مشوار طويل، وأى تعثّر حالى أو تميز لا يعنى حسم البطولة أو ضياعها، وهذا ما يميز شخصية النادى الأهلى، مؤكدا على أن حظوظ الأهلى فى بطولة الدورى ستظل هى الأقرب وسط أى منافس.

ومن جانبه أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، سعادته بالفوز على الجونة، فى الدورى وحصد ثلاث نقاط مهمة، موضحا أن الفريق ما يزال فى مرحلة صعبة، وأن سلاح اللاعبين هو الشخصية والروح القتالية فى ظل صعوبة الموقف الحالى.

وأضاف أن الشوط الثانى شهد حصول الفريق على فرص كثيرة أفضل من الشوط الأول، ورغم الفوز إلا أن الفريق ما يزال فى مرحلة صعبة، ويحتاج لعمل داخل الملعب وخارجه، وهناك مباريات مؤجلة صعبة فى ديسمبر، ومباراتان فى دورى الأبطال. ولا بد من عبور الفترة الحالية بنتائج جيدة.

وأوضح عبدالحفيظ أن ظروف غياب العديد من اللاعبين المميزين خلال أوقات صعبة، مثل حسام عاشور وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وصلاح محسن، وعلى معلول، أثّرت على الفريق.