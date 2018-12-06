االزمالك يفوز على المصري بهدفين نظيفين ويواصل تصدره للدوري

حقق الزمالك فوزًا غاليًا على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا ويوسف أوباما بالدقائق 11 و38 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد المصرى عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 12 بالترتيب العام.

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