شكرا لقرائتكم أحمد شكرى بعد الهزيمة من الزمالك : المصرى تأثر برحيل حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شكرى لاعب النادى المصرى، أن فريقه يمر بمرحلة تذبذب فى المستوى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن اللاعبين والجهاز الفنى يسعون لتخطى هذه المرحلة فى أسرع وقت.

قال شكرى فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن الفريق تأثر برحيل حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق، وأمر طبيعى بعد تغيير أى مدرب أن يتعرض الفريق لتراجع فى المستوى لحين التأقلم مع المدرب الجديد.

تابع لاعب المصرى أنه يطالب الجماهير بالوقوف خلف الفريق للخروج سريعا من هذه المحنة، معترفا فى نفس الوقت بوجود تقصير من لاعبى الفريق أمام الزمالك اليوم بالدورى والتى انتهت بفوز الابيض 2-0.

وعن اقتراب رحيله من المصرى ، قال إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لكن الأولوية للمصرى البورسعيدى.