شكرا لقرائتكم جروس يرفض الراحه للاعبى الزمالك بعد الفوز على المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس، منح اللاعبين راحة بعد مباراة المصري التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري ويستأنف الفريق تدريباته غدا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 35 ويبتعد بصدارة الدوري الممتاز بعد الفوز على المصرى، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 16 نقطة يحتل المركز الحادي عشر.