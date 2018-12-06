شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن الخسارة من الزمالك : المصرى واجه أفضل فريق فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس المدير الفنى للنادى المصرى، أنه واجه أفضل فريق فى الدورى الممتاز بالموسم الحالى والمرشح الأول لتحقيق اللقب وذلك تعقيبا على الخسارة بثنائية نظيفة أمام الزمالك بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 للبطولة .

قال مصطفى يونس فى تصريحات لقناة أون سبورت الفضائية أنه تولى المسئولية الفنية للمصرى فى ظروف صعبة للغاية منذ 10 أيام فقط خاض خلالها 3 مواجهات صعبة رافضا محاسبته على مستوى الفريق بالوقت الحالى ، قائلاً : "حاسبنى لما أعمل فترة إعداد وأتعاقد مع الصفقات وفقا لرؤيتى" مشددا فى الوقت نفسه على حاجة الفريق لتدعيمات خلال الفترة المقبلة.

وتحدث مصطفى يونس عن الأمور الفنية لمباراة المصرى والزمالك مؤكدا أن فريقه خلق فرص أكثر من الأبيض خلال الـ 90 دقيقة لكنه لم ينجح فى استغلالها عكس الزمالك الذى استغل الفرص بشكل جيد وأحرز هدفان فى الشوط الأول مؤكدا أن الهدف الثانى أصاب لاعبيه بالإحباط .

وحول غياب بعض اللاعبين عن تشكيلة المصرى مثل محمد جريندو وأحمد ياسر قال مصطفى يونس أن ضغط المباريات يؤدى لاستبعاد بعض الأسماء بسبب خوض مباراة كل 3 أيام وهذا أمر صعب للغاية على أى لاعب مصرى .

وحول مصيره مع النادى المصرى أكد مصطفى يونس أنه مستمر فى عمله وقرار رحيله فى يد مجلس الإدارة مشددا فى الوقت نفسه أنه الجماهير البورسعيدية لها حق أن تثور وتغضب من سوء النتائج فى الفترة الأخيرة .