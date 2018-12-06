شكرا لقرائتكم الكاف يبدأ تلقى طلبات الدول التى ترغب فى استضافة أمم أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإتحاد الأفريقيى لكرة القدم "الكاف" فى بيان على موقعه الرسمى، خطوات الترشح لنيل شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى كان من المفترض إقامتها فى الكاميرون.

ونشر الكاف على موقعه الرسمى تأكيدا بأنه بدأ فى تلقى طلبات الدول التى ترغب فى استضافة البطولة، وحتى منتصف الليل بتوقيت القاهرة ليوم الجمعة 14 ديسمبر.

وفى يوم 15 ديسمبر سيعلن الكاف قائمة الدول التى تقدمت بطلب التنظيم، على أن تبدأ مباشرة إجراءات زيارة هذه الدول لمعاينة الانشاءات ومدى القدرة على استضافة البطولة، ليعلن بعدها المكتب التنفيذى للكاف قراره بتنظيم البطولة التى تقام الصيف المقبل.