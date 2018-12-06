شكرا لقرائتكم رونالدو وديبالا يتصدران قائمة يوفنتوس لمواجهة انتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ماسيمو اليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، عن القائمة التى سيخوض بها اليوفى المواجهة الهامة أمام انتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدورى الايطالى، والمقرر لها غدا الجمعة على ملعب "يوفنتوس آرينا".

وشهدت القائمة، التى ضمت 20 لاعبا غياب كل من لاعب الوسط الألمانى سامى خضيرة، البرازيلى اليكس ساندرو، والمدافع أندريا بارزالى للإصابة

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:

حراسة المرمى: تشيزنى - بنسوليو - بيرين

خط الدفاع: دى تشيليو - كيلينى - بنعطية - بونوتشى - كانسيلو - روجانى - سبينازولا

خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - إيمرى كان - بينتانكور

خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - كوادرادو - ماندزوكيتش - بيرنارديسكى - دوجلاس كوستا

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول التريب برصيد 40 نقطة، وانتر ميلان الثالث برصيد 29 نقطة.