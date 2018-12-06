شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يواصل الانهيار فى الدورى السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق اتحاد جدة انهياره فى الموسم الحالى للدورى السعودى، بعد أن تلقى خسارة جديدة أمام ضيفه الفيصلى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

وسجل هدفى الفيصلى كلا من الكولومبى دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلى السابق فى الدقيقة 11، والبرازيلى ايجور روسى فى الدقيقة 54، فيما سجل فهد المولد هدف الإتحاد الوحيد فى الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وبذلك يتلقى الإتحاد الخسارة التاسعة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات ولم يحقق الفوز على الإطلاق فى أسوأ انطلاقة للفريق فى تاريخه، ليحتل المركز الأأخير برصيد 3 نقاط فقط، فيما يحتل الفيصلى المركز السابع برصيد 16 نقطة.



الفيصلى

الفيصلى يفوز على الاتحاد

الهدف الثانى للفيصلى

فرحة الهدف الثانى