شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 14 ديسمبر موعدًا لمواجهة القطن.. وتحذير من الإنذارات محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن أنه تم تحديد يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر الحالى لمواجهة فريق القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام على ملعب بتروسبورت.

فيما وجه أمير مرتضى الشكر للاعبى الزمالك على تحقيق الفوز على فريق المصرى البورسعيدى بثنائية نظيفة واعتلاء قمة مسابقة الدورى العام برصيد 35 نقطة وأوضح أنه تم غلق ملف المباراة من أجل التركيز على مباراة الفريق المقبلة ببطولة الكونفدرالية أمام القطن التشادى.

وأشار المشرف العام للزمالك، إلى أنه سوف يتم الحديث مجددًا مع لاعبى الفريق من أجل عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية، منعًا للحصول على إنذارات خاصة أن الفريق فى حاجة لجميع لاعبيه بمختلف البطولات بعد حصول محمود علاء على الإنذار الثالث أمام المصرى.

وأكد أمير مرتضى أنه تم غلق ملف بطولة الدورى العام بعد خوض مباراة المصرى من أجل التفرغ لخوض مباراة القطن التشادى فى الكونفدرالية من أجل تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب بالقاهرة قبل خوض مباراة العودة.