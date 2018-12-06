شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعدما أقيمت اليوم الخميس 6 /12/ 2018 مباراة واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الزمالك والمصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر ببطولة الدورى الممتاز.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط.

الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى

واصل الزمالك سلسلة انتصاراته بمسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على المصرى بنتيجة 2/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا ويوسف أوباما بالدقائق 11 و38 على التوالى.

واصل محمود علاء مدافع الزمالك في صدارة جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، فيما يأتي كل من الإثيوبي شمس بيكلي لاعب بتروجب، وحسام سلامة لاعب الداخلية ، و محمود عبد المنعم " كهربا " في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما.