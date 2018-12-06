شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 75 دقيقة.. الزمالك متقدم على المصرى بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ الزمالك على تقدمه أمام المصرى بهدفين نظيفين بعد مرور 75 دقيقة من اللقاء المقام حاليًا بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. مع بداية الشوط الثانى أجرى مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى تغييرين بخروج محمود القط ونزول أحمد شكرى وخروج حجاج عويس ونزول إسلام عطية فى محاولة لتنشيط الهجوم وتعديل النتيجة. وبدأ لاعبو الزمالك الشوط الثانى بالتراجع فى وسط ملعبهم لمواجهة الهجمات البورسعيدية المنتظرة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى محاولة لتسجيل الهدف الثالث. واستحوذ لاعبو المصرى على الكرة خلال الـ 10 دقائق الأولى من الشوط الثانى لكن دون خطورة حقيقيه على المرمى الأبيض. وأهدر مصطفى فتحى فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 56 بعد تلقى تمريره سحرية من فرجانى ساسى لينفرد بالمرمى ويحاول تسديد الكرة "لوب" أثناء خروج الحارس أحمد مسعود لكنها تعلو عارضة مرمى المصرى. وسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب بالدقيقة 60 متأثرًا بإصابة فى القدم ليتدخل الجهاز الطبى لمنحه العلاج اللازم ثم استكمل اللاعب المباراة بشكل طبيعى. وسدد أحمد جمعة الكرة تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 63 لكنها تصل سهلة فى يد جنش. وأجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 67 بخروج عبد الله جمعة لتعرضه للإصابة ونزول حازم إمام بدلاً منه ليشارك كظهير أيسر وليس ظهير أيمن وفقًا لمركزه الأساسى. وتراجع أداء لاعبو الزمالك بشكل كبير مع مرور الوقت لاعتماد اللاعبين على الفردية وغياب الجماعية التى ميزت الأداء فى الشوط الأول وتسببت فى تسجيل هدفين ما أدى لعدم استغلال المساحات الواسعة التى ظهرت فى دفاعات المصرى لاندفاع الأخير للهجوم لتعديل النتيجة.

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