شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهز أحمد فتحى لمواجهة أبا جيفر الإثيوبي فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للأهلى أحمد فتحى نجم دفاع الفريق المصاب فى العضلة الأمامية، حيث سيخضع اللاعب لفحص طبى غدًا لمعرفة موعد عودته للتدريبات بالتحديد، بعد تأكد غيابه عن مواجهة طلائع الجيش فى الدورى العام والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

ويؤدى أحمد فتحى برنامجًا استشفائيا فى الأهلى، كما أنه يرتاد على أحد مراكز التأهيل الخاصة فى مدينة نصر.

ويواجه الأهلى فريق جيما الإثيوبى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تأهل الأخير لمواجهة الفريق الأحمر عقب تخطيه عقبة تيليكوم بطل جيبوتى بعدما فاز عليه فى جيبوتى 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل معه فى مباراة العودة بنتيجة 2-2، ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره الأثيوبى فى ذهاب دور الـ32 أحد يومى 14 و15 ديسمبر الجارى فى مصر، بينما تقام مباراة العودة بإثيوبيا أحد أيام 21،22 الشهر ذاته.