اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6/12/2018

0 نشر
0 0

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 6/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى

الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى

 

f55039dbe8.jpg

رمضان صبحى يرفض الدورى الفرنسى ويقرر العودة للأهلى

 

b02411964d.jpg

 

 

مصدر بالأهلى: الإعلان عن المدرب الأسبوع المقبل.. وجوزيه مُرشح

 

c4cf53e122.jpg

مفاجأة.. الزمالك يتدخل لإفساد انتقال مهاجم غزة للأهلى

 

718e27747a.jpg

الأهلى يحصل على توقيع محمود وحيد لاعب المقاصة

 

8e7e6236fe.jpg

 

طولان يختار 20 لاعبا استعدادا لمواجهة سموحة فى موقعة برج العرب بالكأس

 

44bbc7275e.jpg

 

 

فييرا يختار 21 لاعبا بقائمة الإسماعيلى للسفر للمغرب .. تعرف عليهم

 

cc94e3d883.jpg

عمرو مرعى يصل القاهرة للتوقيع لبيراميدز 3 مواسم ونصف

 

fa062703e0.jpg

 

الزمالك يطالب السيد سالم بعدم التجديد لدجلة.. وخطوات تفصل اللاعب عن القلعة البيضاء

 

9adc45e85d.jpg

سموحة يضم 18 لاعبا لمباراة الاتحاد السكندرى

 

c27d1165aa.jpg

 

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6/12/2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى