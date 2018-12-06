شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى رمضان صبحى يرفض الدورى الفرنسى ويقرر العودة للأهلى مصدر بالأهلى: الإعلان عن المدرب الأسبوع المقبل.. وجوزيه مُرشح مفاجأة.. الزمالك يتدخل لإفساد انتقال مهاجم غزة للأهلى الأهلى يحصل على توقيع محمود وحيد لاعب المقاصة طولان يختار 20 لاعبا استعدادا لمواجهة سموحة فى موقعة برج العرب بالكأس فييرا يختار 21 لاعبا بقائمة الإسماعيلى للسفر للمغرب .. تعرف عليهم عمرو مرعى يصل القاهرة للتوقيع لبيراميدز 3 مواسم ونصف الزمالك يطالب السيد سالم بعدم التجديد لدجلة.. وخطوات تفصل اللاعب عن القلعة البيضاء سموحة يضم 18 لاعبا لمباراة الاتحاد السكندرى

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