شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساسى ومصطفى فتحى يغادران مواجهة المصرى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الثنائى مصطفى فتحى، وفرجانى ساسى، مواجهة المصرى بعد تعرضهما للإصابات ما جعل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق يدفع بالثنائى إبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز بدلاً منهما فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى فى محاولة لمباغته لاعبى المصرى بهدف مبكر وقاد كاسونجو هجمة خطيرة بالدقيقة الأولى من الجبهة اليمنى ومرر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن يتدخل الدفاع البورسعيدى لتشتيت الكرة.

وكاد إسلام عيسى أن يسجل أول أهداف المصرى بالدقيقة 5 بعد توغل فى دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة بقوة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.

ومرر أوباما كرة سحرية لكهربا بالدقيقة 7 حاول الأخير استغلالها ومراوغة حارس المصرى لكن يتدخل الدفاع فى اللحظة الأخيرة ويحول الكرة لركلة ركنية.

واحتسب أحمد الغندور ركلة حرة مباشرة للمصرى بالدقيقة 8 على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل طارق حامد مع أحمد جمعة وسط اعتراض لاعبي الأبيض.

وسجل كهربا هدفا عالميا للزمالك بالدقيقة 11 من تسديدة بعيدة المدى بعد استلام تمريرة سحرية بالصدر من كاسونجو يضعها باتقان فى شباك المصرى ليتقدم الأبيض بأولى الأهداف.

وحاول أحمد جمعة تهديد مرمى الزمالك بتسديدة مفاجئة بالدقيقة 18 لكنها تمر بعيدًا عن المرمى الأبيض.

وضغط الزمالك بشكل متواصل منذ الدقيقة 20 ويقود التونسى حمدى النقاز الطوفان الأبيض من الجبهة اليمنى بتوجيه أكثر من عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء المصرى لكن تصدى لها الدفاع البورسعيدى.

وكاد إسلام عيسى أن يسغل هفوة دفاعية بيضاء بالدقيقة 23 بعد تمريره خاطئة من عبد الله جمعة لتصل الكرة للاعب المصرى وسددها مباشرة تجاه المرمى لكن يتصدى لها جنش.

وأطلق مصطفى فتحى تسديدة صاروخية بالدقيقة 33 لكنها تعلو عارضة المصرى.

وسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى المصرى لكنه يعود سريعًا للملعب ويستكمل اللعب بشكل طبيعى.

وواصل إسلام عيسى محاولة افتتاح التسجيل للمصرى بتسديدة قوية بالدقيقة 36 لكن الكرة تبتعد عن مرمى الزمالك، وأنقذ القائم مرمى المصرى من استقبال هدف ثانى بالدقيقة 37 بعد تسديدة متقنة من حمدى النقاز.

ونجح أوباما فى تسجيل ثانى أهداف الزمالك بالدقيقة 38 من هجمة منظمة قادها مصطفى فتحى ومرر الكرة لكاسونجو الذى مررها بالكعب للنقاز ويقوم الأخير بتمرير الكرة لأوباما لينفرد الأخير بالمرمى ووضعها فى شباك المصرى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه محمود علاء مدافع الزمالك بعد كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبى المصرى.

وأنقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة للمصرى انتهت بتمريره خطيرة من إسلام عيسى تجاه أحمد جمعة لكن ينجح جنش فى تحويل الكرة لركلة ركنية، وسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب متأثرًا بإصابة بالدقيقة 44 ليدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم قبل استكمال اللعب.

واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى حصول التونسى حمدى النقاز على بطاقة صفراء بعد اشتباك بينه وبين محمود حمد لاعب المصرى، وأعلن أحمد الغندور انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.