شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكرى: لاعبو المصرى مقصرون.. والفريق تأثر برحيل حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شكرى، لاعب النادى المصري، أن فريقه يمر بمرحلة تذبذب فى المستوى فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفنى يسعون لتخطى هذه المرحلة فى أسرع وقت.

قال شكرى فى تصريحات لقناة ON Sport، إن الفريق تأثر برحيل حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق، وأمر طبيعى بعد تغيير أى مدرب أن يتعرض الفريق لتراجع فى المستوى لحين التأقلم مع المدرب الجديد.

تابع لاعب المصرى أنه يطالب الجماهير بالوقوف خلف الفريق للخروج سريعًا من هذه المحنة، معترفًا فى نفس الوقت بوجود تقصير من لاعبى الفريق أمام الزمالك اليوم بالدورى والتى انتهت بفوز الأبيض 2-0.

وعن اقتراب رحيله من المصرى، قال إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لكن الأولوية للمصرى البورسعيدى.