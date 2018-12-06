الشباب يرد .. هل ينتقل تريزيجيه لصفوف الفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نفى أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب السعودي ما تردد عن رغبة إدارة ناديه في التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وكتب المسعود من خلال حساب الرسمي على تويتر: "لا صحة لما راج في الصحافة التركية وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الشباب التعاقد مع اللاعب المصري المعروف بـ"تريزيجيه".

وكانت تقارير قد ربطت بين اسم اللاعب وبين نادي العاصمة السعودية من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر مقرب من تريزيجيه قد قال لـ"الخليج 365" الخميس إن اللاعب مستاء من عدم الاحترافية في نادي قاسم باشم.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب رفض الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة الخميس بالكأس اعتراضًا على إدارة ناديه.