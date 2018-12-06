الاتحاد الإفريقي يعلن خطوات اختيار البلد المنظم لأمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن وضع 4 خطوات سيتم من خلالها اختيار البلد المنظم لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي ستقام الصيف القادم.

وقام الاتحاد الإفريقي بإصدار بيان اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على الانترنت، حدد من خلاله الخطوات التي بدأ في تنفيذها من أجل اختيار البلد المنضم للبطولة.

وأتت الخطوات الأربعة كالتالي:

- الطلب الخاص استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 تم ارساله إلى كافة الاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

- أي اتحاد محلي يرغب في استضافة البطولة عليه أن يرسل الملف الخاص به مع منتصف ليل القاهرة الجمعة 14 ديسمبر.

- بداية من 15 ديسمبر 2018 سيقوم "كاف" بالإعلان عن قائمة مختصرة ويطلب معلومات إضافية من المتقدمين بطلب الاستضافة مع عمل زيارات ميدانية محتملة من أجل تقييم حالة الطلبات المقدمة.

- مع ختام مرحلة التقييم الفني ستقوم اللجنة التنفيذية لـ"كاف" بتحديد البلد المستضيف لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في صيف 2019.

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الشهر الماضي سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا القادمة من الكاميرون بعد زيارة ميدانية أكدت عدم جاهزية البلاد لاستضافة البطولة.