تقارير تونسية: علي معلول مطلوب في انجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن علي معلول الظهير الأيسر للأهلي حصل على اهتمام نادي كارديف سيتي الناشط في البريميرليج، وذلك من أجل التعاقد معه.

وقال موقع "كوارجي" التونسي أن علي معلول الراغب في الاحتراف أوروبيا مطلوب لدى كارديف سيتي صاحب المركز الـ16 في الدوري الانجليزي.

أتى ذلك وسط تقارير أخرى، تشير إلى أن علي معلول طلب من الأهلي تأجيل مفاوضات تجديد تعاقده حتى يعود إلى الملاعب بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويمتلك الأهلي عقد مع معلول ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، ويبلغ عمره حاليًا 28 عامًا، وانضم للأهلي في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي.