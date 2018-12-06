قطار الزمالك في الدوري يتخطى المصري ويعزز من صدارته للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

وتقدم الزمالك سريعًا عن طريق لاعبه كهربا في الدقيقة 11 من عمر الشوط قبل أن يُضيف يوسف أوباما الهدف الثاني باستغلال تمريرة حمدي النقاز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

وبعد هذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 35 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 16 في المركز الـ11.