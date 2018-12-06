رياضة | الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لكدمة في القدم على هامش مباراة الابيض اليوم أمام المصري البورسعيدي ضمن مجلات الأسبوع الحادي عشر.
ويشارك اللاعب بشكل طبيعي في مران الفريق غدا المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
واشتكى عبدالله جمعة لاعب الفريق من بعض الآلام في العضلة الخلفية أدت إلى خروجه من المباراة، حيث يخضع لبعض الفحوصات على هامش مران الغد.
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