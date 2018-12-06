رياضة | الزمالك بدون راحة غدا

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رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد ببطولة الدوري. وقرر جروس استئناف التدريبات غدا الجمعة على أن يحصل اللاعبين على راحة يوم السبت القادم.

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