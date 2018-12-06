رياضة | بعد تخطي المصري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي المصري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد مرور 16 جولة من عمر الدوري، في المقابل يحتل المصري المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري.