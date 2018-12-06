رياضة | الزمالك بدون راحة بعد الفوز على المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بدون راحة بعد الفوز على المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة المصري التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري ويستأنف الفريق تدريباته غدا .

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل.

الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 35 ويبتعد بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 16 نقطة يحتل المركز الحادي عشر