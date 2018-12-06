رياضة | عاجل.. الزمالك في ورطة قبل لقاء الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك في ورطة قبل لقاء الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ومصطفى فتحي والتونسي فرجاني ساسي لإصابات قوية خلال لقاء اليوم أمام فريق المصري البورسعيدي والذي حسمه الزمالك بهدفين مقابل لاشئ.
وغادر الثلاثي ملعب اللقاء اليوم حيث اشتكي جمعة من إصابة في العضلة الخلفية بينما ركل مصطفى فتحي الأرض أثناء تسديده للكرة، وتعرض ساسي لالتحام سقط بعده متأثرًا بالإصابة.
ويخضع الثلاثي المصاب للفحص الطبي خلال الساعات القادمة لحسم إمكانية لحاقهم بمباراة القطن التشادي المقبلة، المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
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