رياضة | عاجل.. إقالة مصطفي يونس من تدريب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة مصطفي يونس من تدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي إقالة مصطفى يونس من منصبه عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد. وجاء قرار مجلس إدارة النادي البورسعيدي على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته بعد توليه المهمة خلفا لميمي عبد الرازق. وخسر المصري أمام الزمالك بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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