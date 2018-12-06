ضربة قوية للأبيض.. الإنذار الثالث يحرم الزمالك من مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأكد غياب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة على الصعيد المحلي بسبب تراكم الإنذارات الصفراء.

وحصل محمود علاء على بطاقة صفراء اليوم الخميس في مباراة فريقه أمام المصري، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من عمر الدوري ليغيب عن المباراة المقبلة على صعيد البطولات المحلية والتي لم يتم تحديدها من جانب لجنة المسابقات.

ويُعاني الزمالك على الصعيد الدفاعي في ظل غياب أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي وهو محمود حمدي "الونش" والذي أبعدته الإصابة عن تشكيلة الفريق وسط تأكيدات من الجهاز بأنه يحتاج بعض الوقت للعودة.

وكان محمد عبد الغني مدافع الزمالك قد تم إيقافه لمدة ثلاث مباريات بعد الطرد أمام الانتاج ليغيب أمام الجونة والداخلية والمصري.

واعتمد كريستيان جروس خلال الفترة الحالية على محمد عبد السلام في قلب الدفاع رفقة محمود علاء الذي تأكد غيابه.