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الان تتابع بالصور.. النصر يزيح الستار عن طاقم الفريق الثالث والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح-الخليج 365
كشف نادي النصر، اليوم، عن طاقم الفريق الكروي الأول الثالث للموسم الرياضي الجديد 2018-2019 م، وجاء باللون الأسود، في متجر الفريق بالرياض، بحضور الأمين العام للنادي محمد المسبل، واللاعبين عبدالله العويشير وفراس البريكان وخالد الشويع.
ومن المقرر، أن يرتدي النصر الطقم الثالث، فى مباراته مع الهلال السبت المقبل. ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 28 نقطة.
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