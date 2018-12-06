الامارات | انطلاقة قوية لصالات آسيا بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لصالات آسيا بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت تصفيات بطولة آسيا لكرة القدم داخل الصالات لمنتخبات الشباب، والتي تستضيفها الفجيرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلاقة قوية وذلك في المباراتين التي استضافها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وذلك بعد ان شهد اليوم الاول غزارة تهديفية بلغت 15 هدفا، حيث فاز منتخب لبنان على الكويت 7-2، وفاز منتخب العراق على البحرين 5-1، ليحصل كل من لبنان والعراق على اول ثلاث نقاط لهما في التصفيات.

يذكر ان البطولة يشارك فيها 6 منتخبات هي الامارات والسعودية والعراق والكويت ولبنان والبحرين ويترشح عنها 3 منتخبات للنهائيات.