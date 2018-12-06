شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الشباب» و«طلعت مصطفى» لإعداد 10 أبطال وتطوير مركزي شباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات طلعت مصطفى، في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير المنشآت الرياضية ورعاية الأبطال.

وأوضح بيان، أن وزارة الشباب والرياضة تسلمت الدفعة الأولى بمبلغ 30 مليون جنيه من إجمالي المبلغ المتفق عليه بين الطرفين، للبدء في تنفيذ البروتوكول الخاص بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية المطلوبين لـ«10» من الأبطال الرياضيين الواعدين بهدف إعدادهم وتجهيزهم لتمثيل مصر وتحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على المراكز المتقدمة وصقل خبراتهم وتوفير الاحتكاك اللازم للارتقاء بمستوياتهم والتعاقد مع المدربين وتوفير جميع الاحتياجات التدريبية المطلوبة استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.

كما يشمل البروتوكول تطوير مركز شباب ناصر الوالدية بأسيوط، ومركز شباب الساحة الشعبية بمدينة بلبيس بالشرقية، وذلك على النحو الذي يؤدي إلى تحويلهما إلى مراكز شباب نموذجية تعمل على خدمة الأسرة والمجتمع ثقافيًا وتعليميا وصحيا ورياضيا، وتشمل أعمال التطوير تحديث ورفع كفاءة المباني والمنشآت المطلوبة بالمركزين والمساحات الخضراء وتطوير الملاعب والصالات الرياضية وتزويدها بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الرياضية المطلوبة لمختلف الألعاب.

وأكد الدكتور شرف صبحي أن بروتوكول التعاون يمثل التعاون المثمر بين القطاع الخاص الوطني ومؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إنه تم اختيار مركزين الشباب بأسيوط والشرقية بناءً على الكثافة السكانية التي يقع بها المركزان ومساحتهما التي تسمح بالتطوير، لافتًا إلى أن تلك التجربة سيتم تعميمها في كل محافظات مصر.

وأكد الوزير أهمية التحضير من الآن إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وإنه سيتم التنسيق بشأن اختيار العشرة لاعبين المقرر رعايتهم من مجموعة طلعت مصطفى لإعدادهم ورعايتهم لأولمبياد طوكيو.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى النهوض بقطاعي الشباب والرياضة ومن بين محاورها الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز تخدم الأسرة والمجتمع، وتقديم المزيد من الدعم للأبطال الرياضيين الواعدين والأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية.