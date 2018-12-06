شكرا لقرائتكم خبر إيقاف رئيس الوحدة 15 يوما وحرمان بريكي النصر من دخول الملاعب 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارين، حيث عاقبت في قرارها الأول المدير التنفيذي لنادي النصر أحمد البريكي بدفع غرامة مالية قدرها (100.000) ريال، وحرمانه من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر.

فيما أوقفت رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي 15 يوما، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال.