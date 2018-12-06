شكرا لقرائتكم خبر برتغالي ينافس برازيليين على خلافة كاريلي في الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أبلغ المدرب فابيو كاريلي إدارة نادي الوحدة بقراره النهائي بمغادرة الفريق الأول لكرة بشكل نهائي، وحاولت إدارة النادي ممثلة برئيسها حاتم خيمي ثني المدرب عن القرار إلا أنه أصر على موقفه النهائي بالمغادرة.

وعلمت «مكة» أن إدارة الفريق بدأت منذ أسبوعين فتح عدد من الملفات، للتفاوض مع مدربين من أمريكا الجنوبية يتلاءمون مع طبيعة اللاعبين الأجانب في الفريق الذين تغلب عليهم الجنسية البرازيلية، إضافة إلى ملف مدرب برتغالي.

وأكدت مصادر أن كاريلي اتفق مع إدارة ناديه السابق كورنثينز بطل الدوري البرازيلي العام الماضي وصاحب الشعبية الكبيرة بدفع الشرط الجزائي، وأوضح أنه لن يدير ظهره للفريق حاليا، وسيغادر فور التوقيع مع المدرب الجديد، وأنه عاش أياما جميلة في الوحدة والسعودية بشكل عام، إلا أن العرض البرازيلي المقدم لا يقاوم والحياة بالنسبة له فرص وهذه فرصة كبيرة لن يفرط فيها.

وأكد مدرب الوحدة ارتياحه الكبير بالعمل في الدوري السعودي، وشكر كل الذين عمل معهم في الفترة الماضية، ورشح الهلال للفوز بلقب الدوري عطفا على مستوياته.