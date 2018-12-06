فرسان مكة يواجهون التعاون بنشوة «النصر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يسعى فرسان مكة إلى مواصلة انتصاراتهم واستكمال أفراحهم داخل وخارج الملعب، عندما يواجهون منافسهم القوي التعاون على ملعب النار باستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، التي تشهد مواجهة واحدة اليوم.

يدخل الوحدة رابع ترتيب اللقاء بعد انتصار كبير حققه داخل الملعب على النصر، وفوز معنوي آخر خارجه في قضية علي النمر التي شهدت زوبعة كبيرة، ويأمل استثمار عاملي الأرض والجمهور رغم الحديث المتداول عن رحيل مدربه البرازيلي فابيو كاريلو الراغب بالعودة لفريقه السابق، إذ يبرز الثنائي الفنزويلي أوتيرو وعلي النمر كأبرز الحلول بخط المنتصف لصناعة الفرص لمهاجم المواليد أحمد عبده جابر صاحب هدفي الفريق في مواجهة النصر الأخيرة.

على الطرف الآخر.. يدخل التعاون اللقاء بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو مانويل، بعد الفوز المهم الذي حققه خارج أرضه أمام الفتح، طامعا في إكمال مسلسل النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة، وهو يمتلك خط وسط وهجوم ناري بتواجد البرازيلي ساندرو مانويل واميسي وجهاد الحسين، وأمامهم كل من هيلدون راموس ولياندر تاوامبا أفضل لاعب بالجولة الماضية.

التعاون - الوحدة

موعد اللقاء 18:20

ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع

ترتيب الفريقين:

الوحدة 21 نقطة الرابع

التعاون 18 نقطة الخامس

أبرز نجوم الوحدة

الفنزويلي أوتيرو

علي النمر

أسامة هوساوي

أحمد جابر عبده

أبرز نجوم التعاون