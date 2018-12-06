3 بطولات عالمية تنتظر السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تستعد الهيئة العامة للرياضة لتنظيم 3 أحداث رياضية عالمية كبيرة، حيث تشهد محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة «السعودية للفورمولا إي - الدرعية»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في 15 ديسمبر الجاري، فيما ستتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لمتابعة الحدث الجماهيري الكبير المتمثل في «مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان» مطلع عام 2019م، إضافة إلى إقامة بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» التي جاءت بعد توقيع اتفاقية استضافتها في المملكة لمدة أربعة أعوام مقبلة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة بجهود رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ نظمت عددا من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، والتي زادت على 15 بطولة جذبت لها أنظار العالم.