شكرا لقرائتكم خبر رئيس النصر: الديربي أهم من النمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

عقد رئيس النصر سعود آل سويلم اجتماعات خاصة مع الجهاز الفني لكرة القدم ولاعبي الفريق الكروي قبل مواجهة الهلال في ديربي العاصمة غدا، ضمن الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث طالبهم بعدم الالتفات لما يدور خارج المستطيل الأخضر والتفرغ التام ذهنيا لخوض غمار اللقاء وجلب النقاط الثلاث، وعدم التفكير إطلاقا في تبعات خسارة الفريق أمام الوحدة والاحتجاج على مشاركة علي النمر. وأبان للاعبين أن نقاط الهلال تعد بمثابة 6 نقاط، ولا سيما أن خسارة الهلال تجعله في وضع معنوي غير جيد في المنافسة على لقب الدوري ميدانيا ارتفعت وتيرة الاستعدادات النصراوية من قبل المدير الفني البرتغالي هيلدر، حيث تنفس الصعداء بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بعودة نورالدين مرابط وجاهزيته الكاملة بجانب عبدالعزيز الجبرين، والاعتماد على ورقة محمد السهلاوي في وقت من المباراة كجانب نفسي يهدد الهلال، باعتباره متخصصا في الديربي.