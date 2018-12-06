شكرا لقرائتكم سولارى سعيد بمستوى إيسكو أمام مليلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سانتياجو سولاري، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على سعادته بمستوى جميع اللاعبين بعد اكتساح فريق مليلية من الدرجة الثالثة بنتيجة 6-1، مساء اليوم، الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال سولارى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن جميع اللاعبين يستحقون اللعب فى التشكيل الأساسى مع ريال مدريد، لكنه يختار 11 منهم فقط.

وأضاف سولارى أن لاعبى الفريق الملكى نجحوا فى تقديم مواهبهم للجمهور، مشيرا إلى أنه يعمل على جعل جميع اللاعبين جاهزين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل الفريق. ورفض مدرب ريال مدريد الحديث عن الصفقات المنتظرة للميرنجى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أنه مازالت توجد العديد من المباريات الهامة قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية بالإمارات.

وواصل المدرب الإسبانى، قائلا "أنا سعيد لإيسكو وهدفيه اليوم، نحن نعمل حتى يكونوا جميعهم جاهزين وملتزمين، شعرت بالأسف لأنه سجل هدف صحيح وتم الغاؤه، سعيد أيضًا لـ ڤينيسيوس و اسينسيو"



أسينسيو يحتفل بالهدف

إيسكو

ريال مدريد ومليلية

سانتياجو سولارى

فينيسيوس جونيور