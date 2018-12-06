شكرا لقرائتكم الرباط الصليبى ينهى موسم مدافع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن روب هولدينج مدافع أرسنال سيغيب عن مباريات فريقه حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وكان هولدينج قد غادر ملعب "أولد ترافورد" الذى شهد تعادل الجانرز أمام مانشستر يونايتد أمس الأربعاء فى الدورى الإنجليزى، متأثرا بالإصابة.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن موسم هولدينج انتهى بعد هذه الإصابة، والتى علق عليها المدير الفنى الأإسبانى أوناى ايمرى اليوم، بانها ليست جيدة.

واشارت الصحيفة إلى أن أرسنال سيعلن رسميا إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى خلال الـ24 ساعة المقبلة.



إصابة هولدينج

روب هولدينج