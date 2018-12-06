شكرا لقرائتكم ريال مدريد يمطر شباك مليلية بنصف دستة أهداف ويتأهل لدور الـ16 من كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح ريال مدريد ضيفه مليلية، بستة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

الفريق الملكى الذى خاض المباراة بتشكيل أغلبه من البدلاء، احرز 3 أهداف فى غضون 6 دقائق فقط بالشوط الأول، عن طريق ماركو أسينسيو (هدفين) فى الدقيقتين 33 و35، والمدافع الشاب خافى سانشيز فى الدقيقة 39.

وفى الشوط الثانى أضاف الريال 3 أهداف أخرى عن طريق إيسكو (هدفين) فى الدقيقتين 48 و83، والبرازيلى فينيسيوس جونيور فى الدقيقة 75، مقابل هدف احرزه المغربى ياسين قاسمى للضيوف فى الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وكان الريال قد حقق الفوز ذهابا على مليلية بأربعة أهدف دون مقابل، ليصعد لدور الـ16 بنتيجة 10-1 بمجموع المبارتين.



أسينسيو يحتفل بالهدف

إيسكو يحتفل بهدفه

دانى سيبايوس

فرحة التقدم

فينيسيوس جونيور

ماريانو دياز