شكرا لقرائتكم محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود علاء مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المباراة المحلية القادمة سواء كانت فى بطولة الدورى أو كأس مصر حيث لم يتحدد حتى الآن موعد المواجهة المقبلة للفريق الأبيض.
وحصل محمود علاء على إنذار أصفر فى مواجهة المصرى المقامة حاليا، على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ويعد الإنذار هو الثالث لمحمود علاء محليا ليتأكد غيابه عن الفريق الأبيض المتقدم حاليا بثنائية نظيفة سجلها كهربا وأوباما.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك القادمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .