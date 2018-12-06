شكرا لقرائتكم محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود علاء مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المباراة المحلية القادمة سواء كانت فى بطولة الدورى أو كأس مصر حيث لم يتحدد حتى الآن موعد المواجهة المقبلة للفريق الأبيض.

وحصل محمود علاء على إنذار أصفر فى مواجهة المصرى المقامة حاليا، على ستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد الإنذار هو الثالث لمحمود علاء محليا ليتأكد غيابه عن الفريق الأبيض المتقدم حاليا بثنائية نظيفة سجلها كهربا وأوباما.