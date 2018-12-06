جمعة وعيسى يقودان المصرى أمام الزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمصرى، التشكيل الأساسى لمواجهة الزمالك، التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب.

جاء تشكيل المصرى على النحو التالى..

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود.

فى خط الدفاع: أحمد شوشة، حجاج عويس، محمد كوفى، مصطفى مارسيلو.

فى خط الوسط: فريد شوقى، محمد جابر، إسلام عيسى، محمود حمد، محمود القط

فى خط الهجوم: أحمد جمعة