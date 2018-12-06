شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يوقع مع "نون" أكبر عقد رعاية في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة اتحاد جدة رسمياً مع منصة "نون" للتسوق الإلكتروني يوم الأربعاء لتكون راعياً رسمياً للفريق، مشيرةً إلى أنه أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الغربي.

ووقع الطرفان عقدهما ظهر يوم الأربعاء في مدينة دبي الإماراتية، بحضور ياسر نصيف الأمين العام والرئيس التنفيذي للنادي ومحمد العبار مؤسس "نون" بالإضافة إلى عبدالله كبوها عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد لؤي هشام ناظر رئيس اتحاد جدة المكلف أن عقد الرعاية سيسهم في تحقيق الاستقرار للنادي مالياً ورفع مستوى الألعاب بالشكل الذي يضع الاتحاد في المكانة االمناسبة له، فيما كشف ياسر نصيف، الأمين العام والرئيس التنفيذي للنادي، أن عقد "نون" يعتبر أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي، مقدماً شكره للرئيس الحالي وجلس الإدارة السابق على الجهود التي بذلت في فترة المفاوضات.