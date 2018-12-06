شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجبلاية: يحق لكل نادٍ استبدال 25 لاعبًا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، إن لائحة شئون اللاعبين الحالية تمنح الأندية الحق فى الاستبدال المفتوح فى يناير المقبل. وأوضح مجاهد فى تصريحات صحفية، أنه حال رغبة أى نادٍ فى ضم 25 لاعبًا جديدًا للقائمة، فمن حقه ذلك، على أن يرفع أسماء الـ25 لاعبا القدامى من القائمة، بخلاف الـ5 صفقات الجديدة. يذكر أن اتحاد الكرة اعتمد فى جلسته الأخيرة لائحة شئون اللاعبين الجديدة.

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