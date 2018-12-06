شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يطيح برافائيل كاندرا ويتأهل لدور الـ8 ببطولة "بلاك بول" للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل طارق مؤمن المصنف الرابع عالميا، إلى دور الـ8 ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، وذلك عقب تغلبه على منافسه الألماني رافائيل كاندرا بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 48 دقيقة..وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 13-11, 11-4. ولحق طارق مؤمن بثلاث لاعبين مصريين تأهلوا لربع نهائي بلاك بول وهم، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد وعلي فرج . وتعد البطولة، التي يستضيفها نادي بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات في العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.

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