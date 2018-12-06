شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحافظ على تقدمه بهدفين أمام المصرى بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ الزمالك على تقدمه أمام المصرى بهدفين نظيفين بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء المقام حاليًا بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. مع بداية الشوط الثانى يجرى مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى تغييرين بخروج محمود القط ونزول أحمد شكرى وخروج حجاج عويس ونزول إسلام عطية فى محاولة لتنشيط الهجوم وتعديل النتيجة. وبدأ لاعبو الزمالك الشوط الثانى بالتراجع فى وسط ملعبهم لمواجهة الهجمات البورسعيدية المنتظرة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى محاولة لتسجيل الهدف الثالث. ويستحوذ لاعبو المصرى على الكرة خلال الـ 10 دقائق الأولى من الشوط الثانى لكن دون خطورة حقيقيه على المرمى الأبيض. ويهدر مصطفى فتحى فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 56 بعد تلقى تمريره سحرية من فرجانى ساسى لينفرد بالمرمى ويحاول تسديد الكرة "لوب" أثناء خروج الحارس أحمد مسعود لكنها تعلو عارضة مرمى المصرى.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحافظ على تقدمه بهدفين أمام المصرى بعد 60 دقيقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .