شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستعيد بريقه وفوز قاتل لبلدية المحلة فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق طنطا بريقه فى دورى القسم الثانى وذلك بعدما استطاع الفريق تحقيق فوز كبير بأربع أهداف مقابل هدف واحد على فريق سيدى سالم فى المباراة التى أقيمت باستاد نادى طنطا ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى يتصدرها فريق الرجاء المطروحى.

وجاء فوز فريق طنطا بعد سلسلة من الهزائم المتتالية فى الوقت الذى استطاع فيه فريق فاركو تحقيق فوزه الأول بعد 8 مباريات من التعادلات والخسارة وذلك بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدف مقابل لا شىء على فريق أبو قير للأسمدة فى المباراة التى أقيمت باستاد الاسكندرية .

فيما حقق فريق بلدية المحلة فوزًا قاتلاً على فريق المنصورة وذلك بعدما استطاع محمد المالح مهاجم فريق بلدية المحلة تسجيل هدف بلدية المحلة فى الدقيقة 92 من المباراة التى شهدت اشتباكات وأحداث مؤسفة بعد هدف بلدية المحلة .

وخيم التعادل الإيجابى على مباراة دمنهور وكفر الشيخ والتى اقيمت بإستاد كفر الشيخ فيما تعادل فريق الأولمبى السكندرى سلبيًا مع مركز شباب تلا متذيل ترتيب المجموعة فى المباراة التى اقيمت بإستاد مركز شباب تلا .

وتأجلت مباراة غزل المحلة والحمام المطروحى للخميس المقبل بسبب مياه الأمطار فيما ستقام مباراة الرجاء والجزيرة المطروحى الأحد المقبل بالملعب الفرعى ببرج العرب