شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على المصرى بهدف بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك على المصرى بهدف وحيد بعد مرور 15 دقيقة من اللقاء المقام حاليًا بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة و محمود علاء و محمد عبد السلام و حمدى النقاز خط الوسط: محمود كهربا وطارق حامد وفرجانى ساسى و مصطفى فتحى ويوسف أوباما خط الهجوم: كاسونجو بينما بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: بينما بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: أحمد شوشة، وحجاج عويس، ومحمد كوفى، ومصطفى مارسيلو خط الوسط: فريد شوقى، ومحمد جابر، وإسلام عيسى، ومحمود حمد، ومحمود القط خط الهجوم: أحمد جمعة بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى فى محاولة لمباغته لاعبى المصرى بهدف مبكر وقاد كاسونجو هجمة خطيرة بالدقيقة الأولى من الجبهة اليمنى ومرر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن يتدخل الدفاع البورسعيدى لتشتيت الكرة . وكاد إسلام عيسى أن يسجل أول أهداف المصرى بالدقيقة 5 بعد توغل فى دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة بقوة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش . ويمرر أوباما كرة سحرية لكهربا بالدقيقة 7 حاول الأخير استغلالها ومراوغة حارس المصرى لكن يتدخل الدفاع فى اللحظة الأخيرة ويحول الكرة لركلة ركنية . ويحتسب أحمد الغندور ركلة حرة مباشرة للمصرى بالدقيقة 8 على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل طارق حامد مع أحمد جمعة وسط اعتراض لاعبو الأبيض . ويسجل كهربا هدف عالمى للزمالك بالدقيقة 11 من تسديدة بعيدة المدى بعد استلام تمريرة سحرية بالصدر من كاسونجو يضعها بإتقان فى شباك المصرى ليتقدم الأبيض بأولى الأهداف .

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